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14:58 24.05.2019

Константинопольский патриархат и дальше будет предоставлять миро УПЦ(ПЦУ) – митрополит Епифаний

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Константинопольский патриархат и дальше будет предоставлять миро УПЦ(ПЦУ) – митрополит Епифаний

Предстоятель Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что УПЦ(ПЦУ) и дальше будет получать миро от Константинопольской Матери-Церкви, что не противоречит независимости УПЦ(ПЦУ).

"Если мы проанализируем последние пять томосов, которые предоставлялись другим поместным православным церквям, то во всех томосах был прописан пункт, что церковь не имеет права самостоятельно готовить миро. А через миро, через получение мира происходит духовная связь с Матерью-Церковь. И это вообще не является проблемой, что Мать-Церковь Константинопольская и дальше будет предоставлять (миро - ИФ)", - сказал митрополит Епифаний на брифинге по итогам Священного синода в пятницу.

Он добавил, что эти пункты Томоса не противоречат независимости УПЦ(ПЦУ).

"Мы на самом деле являемся независимой поместной украинской православной церковью", - добавил он и отбросил какие-либо сравнения с Российской православной церковью.

Минюст Украины в конце января зарегистрировал объединенную автокефальную церковь под названием Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины).

Теги: #упц #епифаний #церковь #константинополь
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