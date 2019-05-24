Гладковский-младший просит суд ускорить судебное рассмотрение его иска к журналистам-расследователям

Сын экс-секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, ставший фигурантом громкого медийного коррупционного скандала вокруг госконцерна "Укроборонпром" в ходе прошедших в Украине президентских выборов, заявляет о намеренном затягивании судебного рассмотрения его иска о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам-расследователям телепроекта "Наши гроши" производства Bihus Info и просит суд ускорить судебное рассмотрение.

"Уже почти три месяца суд не может начать рассмотрение дела…Ответчики неоднократно заявляют о переносе судебных заседаний по надуманным поводам, загромождают дело различными ненужными бумагами, не имеющими никакого отношения к делу, меняют адвокатов", - говорится в распространенном в четверг заявлении Гладковского-младшего.

По его словам, "этими и другими нерациональными действиями они не дают возможности суду расставить точки над "i".

В своем заявлении Гладковский-младший также ставит под сомнение способность отвечающей стороны "предоставить доказательства правдивости голословных обвинений" и обращается к суду с просьбой "наконец-то перейти к рассмотрению дела по сути".