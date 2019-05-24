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14:33 24.05.2019

"Укроборонпром": Поставки ВСУ модернизированных версий РСЗО "Ольха" могут быть начаты уже в ближайшее время

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"Укроборонпром": Поставки ВСУ модернизированных версий РСЗО "Ольха" могут быть начаты уже в ближайшее время

Госконцерн "Укроборонпром" планирует уже до конца года начать поставки в армию модернизированных версий РСЗО "Ольха"- модификации "Ольха-М" дальностью 130 км и "Ольха-Р" с кассетной боевой частью.

Как отмечается в сообщении пресс-службы госконцерна, в настоящее время предприятия "Укроборонпрома" уже завершают основные этапы испытаний модернизированных РСЗО "Ольха-М" и "Ольха-Р".

"Модернизации направлены на увеличение дальности полета, повышение точности, использование новых конструкторских решений и материалов, повышают общую эффективность этого высокоточного оружия ", - цитирует пресс-служба главу "Укроборонпрома" Павла Букина.

Как напоминают в госконцерне, согласно планам военного госзаказчика, госиспытания новых версий РСЗО "Ольха", по итогам которых ожидается их принятие на вооружение ВСУ, намечены на август-октябрь текущего года.

"Таким образом, украинская армия уже в ближайшее время может получить модернизированные версии нового высокоточного оружия, которое обеспечивает уничтожение противника на дальности 130 км первым выстрелом", - отмечают в госконцерне, напоминая, что базовая версия РСЗО "Ольха" уже находится в серийном производстве.

Как сообщалось, на днях в Одеской области прошли успешные испытания новых версий РСЗО "Ольха" - Ольха-М" дальностью 130 км и "Ольха-Р" с кассетной боевой частью.

Теги: #укроборонпром #ракеты #ольха
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