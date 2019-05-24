Мангер сообщил, что прошел полиграф по делу Гандзюк, в Генпрокуратуре заявили, что результаты экспертизы не могут быть приняты во внимание следствием

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер сообщил, что полиграф показал его непричастность к убийству активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, но в Генеральной прокуратуре заявили, что результаты прохождения полиграфа не могут быть приняты во внимание следствием.

"Итак, полиграф (он же детектор лжи) пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлены. Знал ли я о том, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк? - Нет. Принимал ли я когда-либо участие в этих ужасных действиях? - Нет. Знаю ли я, где находится заказчик? - Нет. Полиграф показал: эти и другие ответы – правдивы. На днях я прошел эту процедуру, проводила которую эксперт-полиграфолог Всеукраинской ассоциации полиграфологов, психолог Татьяна Пономарева", - написал Мангер на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По его словам, вся процедура длилась более 4 часов, отвечать можно было только "да" или "нет", а исследование проводилось в соответствии с требованиями и стандартами американской ассоциации полиграфологов, Всеукраинской ассоциации полиграфологов и действующего законодательства Украины.

"Соврать детектору, поверьте, невозможно", - добавил Мангер.

Председатель Херсонского облсовета сообщил, что ответил "нет" на вопросы о том, принимал ли он какое-либо умышленное участие в подготовке организации нападения на Гандзюк, и причастен ли он к организации совершения нападения на нее.

Также, по словам Мангера, он ответил утвердительно на вопросы о том, слышал ли он, как сотрудник СБУ Даниил Доценко неприязненно высказывался в адрес народного депутата Украины Юлии Тимошенко; известно ли ему о создании Доценко криминальных группировок на территории Херсонской области, и известно ли "какие отношения сложились между Гандзюк и Доценко".

В свою очередь спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Фейсбук написал, что результаты прохождения Мангером полиграфа не могут быть приняты во внимание следователями, так как исследование было проведено по его собственной инициативе, вне уголовного производства.

"Данное исследование проведено по его собственной инициативе, вне уголовного производства, и его материалы не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования, поскольку при этом он не выполнил требования постановления следственного судьи и не прошел экспертизу в специальном экспертном учреждении", - написал Лысенко.

Он напомнил, что в соответствии с постановлением Шевченковского районного суда г. Киева от 14 марта Мангер должен был пройти судебную психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа, проведение которой поручено экспертам КНИИСЭ Министерства юстиции Украины.

"Однако он не прошел психологическую экспертизу, а изложил в СМИ информацию о прохождении исследования во Всеукраинской ассоциации полиграфологов", - пояснил спикер Генпрокуратуры.