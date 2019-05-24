Один украинский военный ранен в зоне ООС в пятницу - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу 4 раза обстреляли позиции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12:00, 24 мая, российско-оккупационные войска открывали огонь 4 раза. (...)В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил с ранением эвакуирован для оказания медицинской помощи в военный мобильный госпиталь", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Так, на Луганском направлении с 8 утра противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку населенного пункта Майорска.

Кроме того, наблюдалась активность боевиков на Донецком направлении ночью и под утро.

В частности, со стороны села Верхнешироковское НВФ обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты украинских военнослужащих вблизи поселка Гнутово.

Также после часа ночи со стороны села Саханка боевики вели огонь в районе Лебединского, применяя автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

"Около 5 утра оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы во время обстрела военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи недалеко Новотроицкого", - подытожили в Минобороны.