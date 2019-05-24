Обвиняемый в домогательствах продюсер Вайнштейн заключил внесудебную сделку на $44 млн

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого многие известные актрисы обвинили в домогательствах, заключил предварительную внесудебную сделку, сообщает The Wall Street Journal. Сумма соглашения оценивается в $44 млн.

Речь идет о серии исков, поданных против Вайнштейна женщинами, обвиняющими продюсера в сексуальном насилии и домогательствах. Как отмечает издание, успешное окончание переговоров по внесудебному соглашению может означать снятие с него обвинений.

Против него выдвинуты уголовные обвинения в насилии по отношению к двум женщинам. Но еще более 80 женщин обвиняют его по статьям гражданского, а не уголовного кодекса. СМИ констатируют, что внесудебные сделки будут иметь особую значимость при рассмотрении таких дел.

Осенью 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о Вайнштейне, после которого продюсера обвинили в сексуальных домогательствах обвинив десятки женщин, включая известных голливудских актрис, таких как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман.

В общей сложности около 80 женщин дали показания против Вайнштейна. Следствие полагает, что он домогался женщин в основном в гостиничных номерах, куда он их звал якобы для обсуждения будущей карьеры в кинематографе.