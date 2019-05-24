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11:29 24.05.2019

Нацполиция подготовила проект стратегии развития ведомства до 2023г - Князев

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Нацполиция подготовила проект стратегии развития ведомства до 2023г - Князев

 При участии Консультативной миссии Европейского Союза, канадских и американских партнеров в Нацполиции Украины разработали проект стратегии ведомства до 2023г, сообщил председатель полиции Сергей Князев.

"Его целью является развитие и совершенствование работы органов и подразделений полиции Украины. Поэтому с Консультативной миссией Европейского Союза, посольством США и канадскими коллегами разработан проект стратегии и развития Нацполиции Украины на период до 2023 года", - цитирует Князева пресс-служба Нацполиции Украины в пятницу.

В частности, в рамках проекта стратегии приоритетными направлениями деятельности определены совершенствование работы в сфере обеспечения общественной безопасности, противодействие преступности, соблюдения и обеспечения защиты прав человека. Кроме того, проект стратегии предусматривает качественное и доступное предоставление полицейских услуг, прозрачность и новую форму подотчетности полиции перед обществом.

"Мы уже начали реализовывать ряд проектов. На сегодня эти проекты прошли общественное обсуждение. Сейчас продолжаются определенные законодательством процедуры по ее утверждению", - сообщил председатель Нацполиции.

Теги: #стратегия #ес #князев #полиция
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