Возле мэрии Запорожья ветераны АТО протестовали из-за выделения им земельных участков, которые были в собственности других

Возле мэрии Запорожья прошла акция протеста ветеранов АТО, возмущенных тем, что выделенные им городской властью земельные участки оказались собственностью других людей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько десятков ветеранов АТО, которые накануне в четверг собрались возле здания Запорожского горсовета, заявили, что земельные участки, выделенные им по закону городской властью в Шевченковском и Вольнянском районе, оказались в собственности частных лиц, либо отданных в собственность другим людям уже после решения о их выделении ветеранам.

По словам активистов, на данное время прокуратурой наложен арест на 32 гектара земли в Вольнянском районе, которую местные чиновники отдали в частную собственность, при том, что эти земельные участки находились в собственности запорожской громады. В результате, из 2,3 тыс. запорожских ветеранов АТО, претендующих на земельных участок, 2 тыс. человек остались ни с чем.

На встречу с ветеранами прибыли представители городского департамента архитектуры и градостроительства и ГУ Госгеокадастра в Запорожской области, которые отметили, что "накладки" в раздаче земельных участков имеют ряд причин, среди которых долговременное отсутствие у города информации от геокадастра о землепользователях, и генерального плана Запорожья.

При этом и.о.главного архитектора Запорожья Павел Назаренко сообщил ветеранам, что земельные участки разрабатывались не по данным публичной кадастровой карты, а по другой документации. И сейчас в пределах города есть около 600 свободных земельных участков.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" ветеран АТО Михаил Пирог, ветераны отправили обращение городскому голове Владимиру Буряку и ждут его реакции на сложившуюся ситуацию. После чего запорожские бойцы планируют действовать по обстоятельствам.

"Сейчас виновных не нашли. Но мы будем действовать, пусть не сомневается. Почему мы должны брать на себя функции проверяющих и самим определять статус земельных участков в геокадастре. Все, что мы просим от чиновников – работать по закону. Ну, как видно, у них не хватает человечности, уважения и внимания к людям", - отметил Пирог.