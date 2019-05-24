События

10:51 24.05.2019

Найдено тело мальчика, который накануне упал в реку в Закарпатской области – ГСЧС

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 В Закарпатской области одна из поисковых групп нашла тело мальчика, который накануне упал в реку Вича.

Как сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, поисковая группа обнаружила тело ребенка в 08:40 пятницы в 3 км от места исчезновения на ул. Яблонев в пгт Воловец.

Для поисков привлекались 20 спасателей, 12 полицейских, 5 работников лесного хозяйства и около 20 человек местного населения.

Как сообщалось, 23 мая около 13:00 на ул.Карпатской в пгт Воловец, недалеко от учебного заведения в реку Вича упал мальчик 2008 года рождения. С тех пор продолжались его поиски.

Теги: #гсчс #паводок #закарпатье #нс #ребенок
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