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08:47 24.05.2019

На Прикарпатье подтопленными остаются жилой дом и более 150 домохозяйств

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На Прикарпатье подтопленными остаются жилой дом и более 150 домохозяйств

Состоянием на утро пятницы, 24 мая, подтопленными остаются 1 жилой дом и 151 домохозяйство в 16 населенных пунктах Ивано-Франковской области, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 24 мая остаются подтопленными 1 жилой дом в пгт Букачевцы Рогатинского района и 151 домохозяйство в 15 населенных пунктах области", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

В информации ведомства отмечается, что с начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 106 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек из них 12 детей и 10 автомобилей, откачено 25 тыс. 110 куб. м воды, через подтопленные участки дорог перевезено 586 человек, из них 63 ребенка.

Для откачки воды и оказания помощи населению спасателями было привлечено 88 чел., 21 мотопомпа и 22 ед. тех., из них от ГСЧС 81 чел. л/с, 18 мотопомп и 19 ед. техники.

"Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области", – сказано в сообщении.

Теги: #непогода #прикарпатье #украина #ситуация
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