ЦИК разрешила общественным организациям иметь своих официальных наблюдателей на местных выборах

Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время местных выборов 30 июня 2019 общественным организациям.

Согласно информации, размещенной на странице ведомства в Фейсбук в четверг, рассмотрев соответствующие ходатайства и приложенные к ним документы, ЦИК разрешила иметь официальных наблюдателей во время местных выборов 30 июня 2019 общественным организациям:

- Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" - во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов, промежуточных выборов депутатов сельских, поселковых советов, повторных выборов депутатов сельских, поселковых советов и сельских, поселковых председателей, первых выборов старост сел, поселков;

- Общественным организациям "Атлантический совет", "Демократическая группа влияния", "Демократическая платформа", "Европейская платформа", "Змины.Ты", "Институт исследования выборов", "Институт политических исследований", "Украинский информационно-ресурсный центр", "Центр влияния", "Центр развития демократии" - во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов на территории Киевской области.

Комиссия внесла изменения в перечень обычных и специальных избирательных участков, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 12 апреля 2012 года №66 и в Перечень одномандатных избирательных округов, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 28 апреля 2012 №82.

Кроме того, Комиссия утвердила формы представлений кандидатур в состав окружных и участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины.

Также были внесены изменения в постановление ЦИК от 27 июня 2012 №105 "О форме избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины от политической партии в общегосударственном многомандатном избирательном округе".