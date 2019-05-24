В Закарпатье подтопленными остаются 24 жилых дома, почти 400 домохозяйств, объекты инфраструктуры области

Состоянием на утро пятницы, 24 мая, в 16 населенных пунктах Ивано-Франковской области подтопленными остаются 1 жилой дом и 151 домохозяйство, в Закарпатской области – 23 жилых дома и 241 домохозяйство, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 24 мая остаются подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйство, 1 тыс. 835 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждены 15 мостовых переходов, разрушен мост через р.Латорица в с.Котельница Воловецкого района и поврежден мост через местный поток в с.Верхняя Грабовница Воловецкого района, разрушено 930 м береговых укреплений", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

Кроме того, наблюдается перелив воды через автодорогу государственного значения Мукачево-Рогатин протяженностью около 250 м вблизи с. Ольховка Иршавского района и перелив воды через автодорогу местного значения протяженностью около 150 м между с.В.Комяты и с.Шаланки Виноградовского района. Организован объезд.

С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 15 выездов для оказания помощи населению, откачано 11 тыс. 920 куб. м воды. Для откачки воды и оказания помощи населению привлечено от ГСЧС 40 чел. л/с, 4 мотопомпы, 3 плавсредства и 7 ед. техники.

"Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Закарпатской области", – сказано в сообщении.