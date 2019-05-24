События

08:18 24.05.2019

В Закарпатской области в реку упал ребенок, спасатели продолжают поисковые работы

1 мин читать
В Закарпатской области в реку упал ребенок, спасатели продолжают поисковые работы

На Закарпатье в реку упал десятилетний ребенок, его поиски продолжаются, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В пгт Воловец Воловецкого района в р.Вича по собственной неосторожности упал и исчез мальчик Церуш С.М. (2009 г.р.)", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

Для поисков спасателями привлекалось 25 чел. и 3 ед. тех., из них от ГСЧС 10 чел. л/с и 1 ед. техники.

"По состоянию на 7.00 24 мая тело не найдено, поиск продолжится", – добавили в ГСЧС.

Теги: #поиск #закарпатье #украина #ребенок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:30 24.05.2019
В Закарпатье подтопленными остаются 24 жилых дома, почти 400 домохозяйств, объекты инфраструктуры области

В Закарпатье подтопленными остаются 24 жилых дома, почти 400 домохозяйств, объекты инфраструктуры области

07:43 24.05.2019
На сайте президента обнародована петиция об отмене зарегистрированной ранее за отставку Зеленского

На сайте президента обнародована петиция об отмене зарегистрированной ранее за отставку Зеленского

07:11 24.05.2019
Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный

07:00 24.05.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Досрочные выборы парламента - основная интрига и главные соперники"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Досрочные выборы парламента - основная интрига и главные соперники"

07:00 24.05.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Действия "Нафтогаза Украины" поставили под угрозу доставку газа потребителям в Днепропетровской области"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Действия "Нафтогаза Украины" поставили под угрозу доставку газа потребителям в Днепропетровской области"

06:14 24.05.2019
Житель Харьковщины, участвовавший в НВФ "ДНР", приговорен к 3,5 годам тюрьмы

Житель Харьковщины, участвовавший в НВФ "ДНР", приговорен к 3,5 годам тюрьмы

05:12 24.05.2019
Два человека погибли во Львовской области в результате падения складского лифта

Два человека погибли во Львовской области в результате падения складского лифта

04:31 24.05.2019
Коломойский планирует снова стать совладельцем ПриватБанка

Коломойский планирует снова стать совладельцем ПриватБанка

03:34 24.05.2019
Рассмотрение апелляций по делу о ДТП, в котором погибли 6 человек, назначено на 14 августа

Рассмотрение апелляций по делу о ДТП, в котором погибли 6 человек, назначено на 14 августа

02:17 24.05.2019
Коломойский рассказал, что Портнов помогает ему с юридическими вопросами

Коломойский рассказал, что Портнов помогает ему с юридическими вопросами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На сайте президента обнародована петиция об отмене зарегистрированной ранее за отставку Зеленского

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный

Глава АП Богдан: Россия – страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать

Филарет: Мы не будем выполнять три условия Томоса

Хомчак заявляет, что руководство ВСУ не ставило задач по проведению соцопроса среди бойцов об их отношении к переговорам с "Л/ДНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Американская ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 интернет-спутников компании SpaceX

В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу

Колесников: У роспуска Рады есть правовые нестыковки, но сменить парламент, полностью утративший доверие избирателей, необходимо

Администрация Зеленского не будет давать команд правоохранителям, все равны перед законом, и олигархи тоже – Богдан

Глава АП о петиции за отставку Зеленского: это не основание для завершения полномочий президента, а недовольных будем убеждать

Глава АП: если с Россией удастся достичь каких-то договоренностей и будут спорные моменты, то у народа нужно спросить его мнение

Тимошенко: Референдум по миру с РФ недопустим

Глава АП: Крым – Украина, и это не обсуждается

Глава АП Богдан: Россия – страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать

Кривонос оптимистично смотрит на создание крымского батальона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА