В Закарпатской области в реку упал ребенок, спасатели продолжают поисковые работы

На Закарпатье в реку упал десятилетний ребенок, его поиски продолжаются, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В пгт Воловец Воловецкого района в р.Вича по собственной неосторожности упал и исчез мальчик Церуш С.М. (2009 г.р.)", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

Для поисков спасателями привлекалось 25 чел. и 3 ед. тех., из них от ГСЧС 10 чел. л/с и 1 ед. техники.

"По состоянию на 7.00 24 мая тело не найдено, поиск продолжится", – добавили в ГСЧС.