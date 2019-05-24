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07:43 24.05.2019

На сайте президента обнародована петиция об отмене зарегистрированной ранее за отставку Зеленского

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На сайте президента обнародована петиция об отмене зарегистрированной ранее за отставку Зеленского

На сайте президента Украины была зарегистрирована петиция "Отменить петицию №22/053360-эп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского".

Петиция №22/053988-еп была обнародована на сайте главы государства вечером 23 мая, автор – Леонид Яценко.

"Предлагаю отменить петицию №22/053360-эп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского", которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", – сказано в тексте электронной петиции.

По состоянию на 07.30 пятницы, данная петиция собрала уже 7 тыс. 200 голосов (из 25 тыс. необходимых).

Как сообщалось, электронная петиция "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" (№22/053360-еп), зарегистрированная на сайте президента Украины 22 мая, набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан отмечает, что электронная петиция "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" на сайте главы государства не является основанием для завершения полномочий президента, а недовольных граждан новая команда будет убеждать и пытаться сделать своими единомышленниками.

Теги: #петиция #зеленский #отставка #украина
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