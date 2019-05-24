События

07:11 24.05.2019

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный

2 мин читать
Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный

За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82-мм, также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, – сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – сказано в сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили 10 обстрелов позиций ООС: дважды вблизи Николаевки и Песок - из противотанковых ракетных комплексов; возле Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; трижды у Старогнатовки и Чермалыка - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Опытного - из станковых противотанковых гранатометов; дважды в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; у Пищевика - из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции вблизи Золотое-4 были обстреляны из минометов калибров 120 и 82-мм и крупнокалиберных пулеметов.

По данным украинской разведки, 23 мая два боевика было уничтожено, еще один - ранен.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": у Новотроицкого - из минометов калибра 82-мм; вблизи Лебединского - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются", – резюмировали в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:30 24.05.2019
В Закарпатье подтопленными остаются 24 жилых дома, почти 400 домохозяйств, объекты инфраструктуры области

В Закарпатье подтопленными остаются 24 жилых дома, почти 400 домохозяйств, объекты инфраструктуры области

08:18 24.05.2019
В Закарпатской области в реку упал ребенок, спасатели продолжают поисковые работы

В Закарпатской области в реку упал ребенок, спасатели продолжают поисковые работы

07:43 24.05.2019
На сайте президента обнародована петиция об отмене зарегистрированной ранее за отставку Зеленского

На сайте президента обнародована петиция об отмене зарегистрированной ранее за отставку Зеленского

07:00 24.05.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Досрочные выборы парламента - основная интрига и главные соперники"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Досрочные выборы парламента - основная интрига и главные соперники"

07:00 24.05.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Действия "Нафтогаза Украины" поставили под угрозу доставку газа потребителям в Днепропетровской области"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Действия "Нафтогаза Украины" поставили под угрозу доставку газа потребителям в Днепропетровской области"

06:14 24.05.2019
Житель Харьковщины, участвовавший в НВФ "ДНР", приговорен к 3,5 годам тюрьмы

Житель Харьковщины, участвовавший в НВФ "ДНР", приговорен к 3,5 годам тюрьмы

05:12 24.05.2019
Два человека погибли во Львовской области в результате падения складского лифта

Два человека погибли во Львовской области в результате падения складского лифта

04:31 24.05.2019
Коломойский планирует снова стать совладельцем ПриватБанка

Коломойский планирует снова стать совладельцем ПриватБанка

03:34 24.05.2019
Рассмотрение апелляций по делу о ДТП, в котором погибли 6 человек, назначено на 14 августа

Рассмотрение апелляций по делу о ДТП, в котором погибли 6 человек, назначено на 14 августа

02:17 24.05.2019
Коломойский рассказал, что Портнов помогает ему с юридическими вопросами

Коломойский рассказал, что Портнов помогает ему с юридическими вопросами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На сайте президента обнародована петиция об отмене зарегистрированной ранее за отставку Зеленского

Глава АП Богдан: Россия – страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать

Филарет: Мы не будем выполнять три условия Томоса

Хомчак заявляет, что руководство ВСУ не ставило задач по проведению соцопроса среди бойцов об их отношении к переговорам с "Л/ДНР"

США выделили более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ

ПОСЛЕДНЕЕ

Американская ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 интернет-спутников компании SpaceX

В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу

Колесников: У роспуска Рады есть правовые нестыковки, но сменить парламент, полностью утративший доверие избирателей, необходимо

Администрация Зеленского не будет давать команд правоохранителям, все равны перед законом, и олигархи тоже – Богдан

Глава АП о петиции за отставку Зеленского: это не основание для завершения полномочий президента, а недовольных будем убеждать

Глава АП: если с Россией удастся достичь каких-то договоренностей и будут спорные моменты, то у народа нужно спросить его мнение

Тимошенко: Референдум по миру с РФ недопустим

Глава АП: Крым – Украина, и это не обсуждается

Глава АП Богдан: Россия – страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать

Кривонос оптимистично смотрит на создание крымского батальона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА