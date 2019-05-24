Житель Харьковщины, участвовавший в НВФ "ДНР", приговорен к 3,5 годам тюрьмы

Чугуевский городской суд Харьковской области признал виновным 42-летнего местного жителя в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260 УК Украины) и незаконном ношении, хранении, приобретении боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

"Мужчина осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы... В настоящее время приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, в марте 2015 года мужчина поступил в одно из незаконных вооруженных формирований (НВФ) "ДНР". Его назначили бойцом в звании рядового в бригаде мотострелкового батальона, который дислоцировался в Горловке, незаконно передали в пользование автомат «Калашникова», патроны к нему и боеприпасы, а также выдали форму и военное снаряжение.

Кроме обустройства окопов и блиндажей и дежурства на блокпостах, в обязанности осужденного входило проведение фильтрационных мероприятий с целью выявления тех, кто не поддерживает идею создания и функционирования т.н. ДНР, и их нейтрализации. Кроме того, он следил за передвижением военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины.

С подконтрольной боевикам территории он незаконно привез 140 боевых патронов, которые хранил по месту жительства. Эти патроны были изъяты во время проведения санкционированного судом обыска.