События

04:31 24.05.2019

Коломойский планирует снова стать совладельцем ПриватБанка

2 мин читать
Коломойский планирует снова стать совладельцем ПриватБанка

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский вновь планирует стать совладельцем ПриватБанка, либо же вернуть часть денег, которые были вложены им на момент национализации банка, сообщает "Украинская правда".

В интервью видео-проекта УП "Четко интервью", на вопрос, хочет ли Коломойский вернуть себе сам банк, или же вложенные в финучреждение средства, он озвучил разные версии. Он рассматривает, как вариант, что государство может ему вернуть статутный капитал.

Чтобы доказать, что этот капитал был, по его мнению, нужно, чтобы суд это доказал. Для этого может быть назначена правительственная комиссия или независимые аудиторы, которые и должны определить, что в банке был капитал, "который умножили на ноль либо даже сделали отрицательным".

Коломойский предположил, что в Нацбанке тогда "так поменяли правила бухгалтерского учета или учета капитала, нормативов", что его капитал стал отрицательным.

"Таким образом они сказали, что там есть на 170 млрд кредитов, у которых нет залогов, нет того, сего, обеспечения, поэтому, извините, капитал у вас отрицательный", - рассказал он.

По его словам, на основании этого и была проведена национализация банка.

"Но в основе лежит вопрос проверки и их отчета, что он неплатежеспособен", - подчеркнул украинский бизнесмен.

В случае же, если будет признано, что это было незаконно, то надо восстановить капитал в банке.

"Надо восстановить мой капитал в этом банке. Сказать, что у меня там есть 50 или 60 млрд. Но они не у меня в кармане, они находятся в банке", - пояснил Коломойский.

С другой стороны, рассуждает Коломойский, за последние три года после национализации банка, произошло много изменений.

"Произошли события, которые мы уже не можем отменить, или можем отменить, но тогда это чревато нестабильностью и возможным финансовым коллапсом и для самого банка. И в какой-то мере для банковского рынка",- отметил он.

И подчеркнул, что "мы все не хотим этого", потому что за эти 3 года после национализации были привлечены новые вкладчики, выдали новые активы, кредиты.

В то же время, это все покрывается тем капиталом, который внесло государство, отметил Коломойский.

"Мы не знаем, внесло оно 150-160 млрд? Например, если они внесли столько денег и их нельзя оттуда забрать, то у меня есть вариант – засчитайте мне мои 50 млрд; у вас там 160 млрд – дайте мне на них акции. Будем считать, что общий капитал 200 или 210 млрд. Отдайте мне проценты и разойдемся, будем вместе сосуществовать и управлять банком дальше", - добавил бизнесмен.

Теги: #капитал #украина #приватбанк #коломойский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:12 24.05.2019
Два человека погибли во Львовской области в результате падения складского лифта

Два человека погибли во Львовской области в результате падения складского лифта

03:34 24.05.2019
Рассмотрение апелляций по делу о ДТП, в котором погибли 6 человек, назначено на 14 августа

Рассмотрение апелляций по делу о ДТП, в котором погибли 6 человек, назначено на 14 августа

02:17 24.05.2019
Коломойский рассказал, что Портнов помогает ему с юридическими вопросами

Коломойский рассказал, что Портнов помогает ему с юридическими вопросами

02:05 24.05.2019
Колесников: У роспуска Рады есть правовые нестыковки, но сменить парламент, полностью утративший доверие избирателей, необходимо

Колесников: У роспуска Рады есть правовые нестыковки, но сменить парламент, полностью утративший доверие избирателей, необходимо

01:42 24.05.2019
Администрация Зеленского не будет давать команд правоохранителям, все равны перед законом, и олигархи тоже – Богдан

Администрация Зеленского не будет давать команд правоохранителям, все равны перед законом, и олигархи тоже – Богдан

01:36 24.05.2019
Глава АП о петиции за отставку Зеленского: это не основание для завершения полномочий президента, а недовольных будем убеждать

Глава АП о петиции за отставку Зеленского: это не основание для завершения полномочий президента, а недовольных будем убеждать

01:21 24.05.2019
Глава АП: если с Россией удастся достичь каких-то договоренностей и будут спорные моменты, то у народа нужно спросить его мнение

Глава АП: если с Россией удастся достичь каких-то договоренностей и будут спорные моменты, то у народа нужно спросить его мнение

00:15 24.05.2019
Тимошенко: Референдум по миру с РФ недопустим

Тимошенко: Референдум по миру с РФ недопустим

00:01 24.05.2019
В Украине начался избирательный процесс внеочередных выборов в Раду в июле

В Украине начался избирательный процесс внеочередных выборов в Раду в июле

23:59 23.05.2019
Глава АП: Крым – Украина, и это не обсуждается

Глава АП: Крым – Украина, и это не обсуждается

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава АП Богдан: Россия – страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать

Филарет: Мы не будем выполнять три условия Томоса

Хомчак заявляет, что руководство ВСУ не ставило задач по проведению соцопроса среди бойцов об их отношении к переговорам с "Л/ДНР"

США выделили более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ

Суд продолжит 31 мая рассмотрение ходатайства защиты нардепа Онищенко о снятии его с розыска

ПОСЛЕДНЕЕ

В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу

Глава АП Богдан: Россия – страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать

Кривонос оптимистично смотрит на создание крымского батальона

Волкер: Существует окно возможностей для продвижения интересов Украины и США

Генпрокуратура Украины получила дополнительные доказательства военного присутствия РФ в Донецкой области

Полицейские Украины и Польши договорились о создании рабочей группы для борьбы с транснациональной преступностью

Сериал с Зеленским в роли президента Украины стал недоступен в России

Facebook за полгода удалил более 3 млрд "фейковых" аккаунтов

В Харькове сообщили о минировании 25 объектов, в том числе вокзала и аэропорта

Коломойский встречался с Аваковым в день инаугурации президента Зеленского – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА