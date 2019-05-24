Рассмотрение апелляций по делу о ДТП, в котором погибли 6 человек, назначено на 14 августа

Харьковский апелляционный суд назначил дату апелляционного рассмотрения уголовного производства в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных Киевским райсудом Харьква за ДТП, в результате которого погибло 6 человек.

"Судебное заседание состоится 14 августа 2019 года в 11:00", - сообщает пресс-служба Харьковского апелляционного суда.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.

20 октября 2017 года Киевский райсуд Харькова арестовал Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога.

8 ноября 2017 года Киевский райсуд Харькова взял под стражу Дронова.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Зайцевой и Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

В ходе дебатов гособвинение потребовало признать Зайцеву и Дронова виновными по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме. Защита Г.Дронова потребовала признать его невиновным в связи с недоказанностью состава преступления. Зайцева заявила, что готова нести любое наказание, которое назначит суд. Ее защита просила суд при назначении наказания Зайцевой учесть смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба).

Материалы в отношении автошколы, где училась Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.

Оба обвиняемых и их адвокаты подали апелляции на решение суда первой инстанции.