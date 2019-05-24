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02:17 24.05.2019

Коломойский рассказал, что Портнов помогает ему с юридическими вопросами

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Коломойский рассказал, что Портнов помогает ему с юридическими вопросами

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский признался, что экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов помогает ему с некоторыми вопросами, сообщает "Украинская правда".

"Он мне там помогает кое в чем. Он так заматерел в этом вопросе, когда он отбивался от 800 грн, от всех международных санкций, то он прошел серьезный путь. Думаю, сегодня это специалист №1 по тому, как отбиваться от необоснованных и придуманных обвинений. Вы же понимаете, что человека обвинили в том, что он украл свою зарплату в 800 грн", - заявил Коломойский в интервью видео-проекта УП "Четко интервью".

При этом бизнесмен не уточнил в каком именно деле ему помогает Портнов, только отметил, что он ему "юридически помогает лет 20" также, когда олигарх жил за границей.

Коломойский также рассказал, что проводил встречи с Портновым как в Австрии так и в Израиле.

"Я из Женевы полетел в Вену, у меня там было несколько встреч. Кроме того, мы с ним встречались, обсуждали важные вопросы, потому я полетел в Израиль, а он потом еще несколько раз ко мне в Израиль прилетал", - сказал олигарх.

Также он ответил, что поддерживает Портнова в том, что он подает заявления в ГБР, НАБУ, ГПУ на Петра Порошенко и его окружение.

"Не осуждаю точно. Скорее да, морально я на его стороне, очень поддерживаю. А в некоторых вопросах просто поддерживаю. Потому что было несколько ситуаций, в которых Порошенко мог спокойно распорядиться и перестать его преследовать. А он продолжал преследовать. Лично Порошенко", - считает Коломойский.

Теги: #украина #портнов #коломойский
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