Колесников: У роспуска Рады есть правовые нестыковки, но сменить парламент, полностью утративший доверие избирателей, необходимо
Глава политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников выступил за необходимость смены нынешнего состава парламента, при этом провал голосования нардепами поправок к избирательному законодательству считает "традицией" украинского парламентаризма.
"Традиция" украинского парламентаризма - вечером договориться, а утром прийти и сделать все наоборот", – прокомментировал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером провал голосования.
Колесников отметил, что оппозиционный БЛОК - единственная фракция, которая проголосовала за все предлагаемые изменения.
"По сути, речь шла о возврате к избирательному законодательству 2006-2007 гг., где были и пропорциональная система, и 3%-й барьер. Это, по нашему мнению, и мнению многих наших коллег, - единственная система, при которой невозможно "купить" себе округ за гречку. Что касается открытости или закрытости списков - это спорный вопрос. Потому что все партии и так обязаны опубликовать свои списки, и если вам не нравится кто-то в нем - выберите другую партию. Но по итогу все получилось в лучших "традициях" украинского парламентаризма - вечером договорились, а утром пришли и сделали все наоборот", - рассказал глава политсовета партии.
Он отметил, что новые выборы не решат проблем Украины, так как они не изменят систему госуправления.
"Нужны серьезные конституционные изменения. Нужен двухпалатный парламент, где в нижней палате будет максимум 150 депутатов. А эти выборы - это так, просто смена декораций. Неплохо, конечно, но проблему это не решит", - подчеркнул оппозиционер.