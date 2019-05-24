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01:36 24.05.2019

Глава АП о петиции за отставку Зеленского: это не основание для завершения полномочий президента, а недовольных будем убеждать

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Глава АП о петиции за отставку Зеленского: это не основание для завершения полномочий президента, а недовольных будем убеждать

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан отмечает, что электронная петиция "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" на сайте главы государства не является основанием для завершения полномочий президента, а недовольных граждан новая команда будет убеждать и пытаться сделать своими единомышленниками.

      "Мы расцениваем эту петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента, и такие петиции не являются основанием для реагирования путем завершения полномочий президента", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

      Богдан указал, что есть часть населения, которая недовольна действиями нынешнего президента. "Мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения, и они стали нашими единомышленниками", - подчеркнул он.

Теги: #президент #украина #богдан #петиция
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