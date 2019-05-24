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01:21 24.05.2019

Глава АП: если с Россией удастся достичь каких-то договоренностей и будут спорные моменты, то у народа нужно спросить его мнение

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Глава АП: если с Россией удастся достичь каких-то договоренностей и будут спорные моменты, то у народа нужно спросить его мнение

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан прояснил свою позицию и идею спрашивать у граждан страны их мнение по тем или иным спорным вопросам при достижении с Российской Федерацией возможных договоренностей по прекращению войны на Донбассе.

      "Речь идет о том, что если будут какие-то конфликтные вопросы в этих возможных договоренностях, то лучше спросить у населения, согласны ли оно с этим. Если не согласны, то, возможно, не нужно подписывать те или иные соглашения. Но таких договоренностей нет, к сожалению, на сегодняшний день, и это еще долгий путь", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

      Богдан уточнил, что при достижении тех или иных договоренностей не может идти речь о нарушении Конституции Украины, отказе от территорий или людей. "Но, возможно, это какие-то компромиссы о порядке передвижения, возможности голосования. Я вообще очень патриотичный человек и не сторонник никаких "независимых территорий" и неукраинского направления движения", - пояснил он.

      Глава АП указал, что не может один человек решать судьбу всего общества, не посоветовавшись и не спросив его мнение. "В цивилизованных странах проводятся опросы населения по тем или иным болезненным вопросам. Это нормальная практика, и если мы хотим идти в Европу, но это не плохо спрашивать у своих граждан, простых украинцев, а что им нравится и чего хотят. Форм проведения может быть много: опросы, социология, какие-то предусмотренные законом возможности", - отметил он.

      Богдан считает, что в истории Украины много раз принимались решения, которые раскалывали общество. "Наша избирательная кампания доказала, что политики думают не так, как народ. Политики закрыты в своем кругу общения, и их мысли отображают только их взгляды, и украинцы часто думают по-другому", - подчеркнул он.

      Глава АП также обратил внимание, что на сегодняшний день не принят закон Украины о референдуме, который обязательно нужно принять.

      Как сообщалось, 21 мая глава АП Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум. "Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", - сказал он.

      Это высказывание вызвало дискуссию среди политиков, экспертов и граждан в социальных сетях.

      23 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества.

      "Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Зеленский во время встречи с общественными активистами в четверг в администрации президента.

      Участники встречи, среди которых были волонтеры и бывшие военные, согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом.

Теги: #рф #опросы #договоренности #украина #богдан
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