Глава АП: Крым – Украина, и это не обсуждается

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркивает, что позиция президента Владимира Зеленского и его команды заключается в том, что Крым, безусловно, является территорией Украины.

"Крым – это Украина, и это не обсуждается. По моему мнению, журналистам даже не стоит задавать такие вопросы, они просто унижают украинцев", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером, отвечая на вопрос о том, могут ли быть какие-то компромиссы по вопросу возвращения Крыма для урегулирования конфликта на Донбассе.