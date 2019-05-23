События

23:59 23.05.2019

Глава АП: Крым – Украина, и это не обсуждается

1 мин читать
Глава АП: Крым – Украина, и это не обсуждается

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркивает, что позиция президента Владимира Зеленского и его команды заключается в том, что Крым, безусловно, является территорией Украины.

      "Крым – это Украина, и это не обсуждается. По моему мнению, журналистам даже не стоит задавать такие вопросы, они просто унижают украинцев", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером, отвечая на вопрос о том, могут ли быть какие-то компромиссы по вопросу возвращения Крыма для урегулирования конфликта на Донбассе.

Теги: #крым #украина #богдан #ап
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:15 24.05.2019
Тимошенко: Референдум по миру с РФ недопустим

Тимошенко: Референдум по миру с РФ недопустим

00:01 24.05.2019
В Украине начался ибирательный процесс внеочередных выборов в Раду в июле

В Украине начался ибирательный процесс внеочередных выборов в Раду в июле

23:54 23.05.2019
Глава АП Богдан: Россия – страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать

Глава АП Богдан: Россия – страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать

23:34 23.05.2019
Кривонос оптимистично смотрит на создание крымского батальона

Кривонос оптимистично смотрит на создание крымского батальона

22:28 23.05.2019
Волкер: Существует окно возможностей для продвижения интересов Украины и США

Волкер: Существует окно возможностей для продвижения интересов Украины и США

21:02 23.05.2019
Сериал с Зеленским в роли президента Украины стал недоступен в России

Сериал с Зеленским в роли президента Украины стал недоступен в России

19:35 23.05.2019
Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части – Рябошапка

Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части – Рябошапка

17:48 23.05.2019
Минюст запросил у администрации президента информацию о проведении люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП

Минюст запросил у администрации президента информацию о проведении люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП

12:30 23.05.2019
ВБ подтвердил прогноз роста ВВП в 2,7% в 2019 году

ВБ подтвердил прогноз роста ВВП в 2,7% в 2019 году

11:38 23.05.2019
В Украине жесткие санкции за нарушения правил ввоза авто на еврономерах вступят в силу 22 августа

В Украине жесткие санкции за нарушения правил ввоза авто на еврономерах вступят в силу 22 августа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава АП Богдан: Россия – страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать

Филарет: Мы не будем выполнять три условия Томоса

Хомчак заявляет, что руководство ВСУ не ставило задач по проведению соцопроса среди бойцов об их отношении к переговорам с "Л/ДНР"

США выделили более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ

Суд продолжит 31 мая рассмотрение ходатайства защиты нардепа Онищенко о снятии его с розыска

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура Украины получила дополнительные доказательства военного присутствия РФ в Донецкой области

Полицейские Украины и Польши договорились о создании рабочей группы для борьбы с транснациональной преступностью

Facebook за полгода удалил более 3 млрд "фейковых" аккаунтов

В Харькове сообщили о минировании 25 объектов, в том числе вокзала и аэропорта

Коломойский встречался с Аваковым в день инаугурации президента Зеленского – СМИ

Бриллиант на 45 млн евро украден в парижском отеле у экс-кандидата в президенты Гвинеи

Сенат США предлагает увеличить до $300млн помощь Украине в оборонном бюджете на 2020г – посольство

Филарет: Мы не будем выполнять три условия Томоса

Хомчак заявляет, что руководство ВСУ не ставило задач по проведению соцопроса среди бойцов об их отношении к переговорам с "Л/ДНР"

Нефьодов заявляет, что действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки для внеочередных выборов Рады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА