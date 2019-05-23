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23:54 23.05.2019

Глава АП Богдан: Россия – страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать

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Глава АП Богдан: Россия – страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркивает, что Россия является страной-агрессором, но для достижения мира на Донбассе необходимо и с ней вести переговоры.

      "Мы считаем, что Россия – страна-агрессор, считаем, что захвачены наши территории. Но и с агрессором тоже надо разговаривать, только не сдавая наши территории и наших людей", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

      Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина вести переговоры с лидерами так называемых "ДНР" и "ЛНР", поскольку Россия не признает, что является стороной конфликта, Богдан указал, что, по его мнению, они не являются самостоятельными субъектами и не принимают решения.

      "Я думаю, что Россия рано или поздно согласится на переговоры, вопрос - когда и при каких условиях. Но если мы хотим мира, то разговаривать нужно. Знаете, очень хорошо бросать на плаху не свою жизнь, а там гибнут наши украинцы", - отметил он.

      Богдан указал, что Украина будет идти к победе, но не ценой жизней украинских военных. "Я более трех лет был на фронте как волонтер, у меня погибло там много друзей. Конечно, есть "необходимые" потери, но когда есть статистика в телевизоре – это одно, а когда это люди, с которыми ты вчера разговаривал, курил, общался, то это совсем другое. И я считаю, что мы можем достичь победы мирным путем. Возможно, это тяжелый путь, но думаю, что именно этим нужно идти", - пояснил он.

      Реагируя на критику темы переговоров с РФ, Богдан также указал, что предыдущий президент Петр Порошенко неоднократно участвовал в переговорах с участием президента России Владимира Путина. По мнению главы администрации Зеленского, в переговорах с РФ есть смысл хотя бы для того, чтобы вернуть домой граждан Украины.

Теги: #рф #переговоры #украина #богдан #ап
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