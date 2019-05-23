Кривонос оптимистично смотрит на создание крымского батальона

Никаких препятствий для создания крымского батальона в составе Вооруженных сил Украины не существует, считает заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

"Я не вижу никаких проблем, чтобы восстановить и создать заново этот батальон и чтобы там имели возможность служить представители крымско-татарского народа и других национальностей, которые вышли с территории Республики Крым... Я думаю, что можно поднять этот вопрос уже перед новым руководством Министерства обороны и создать",- сказал Кривонос вечером в четверг в эфире телеканала ATR.

Он напомнил, что в 2014 году такой батальон (добровольческий батальон "Крым" - ИФ) был, но потом в силу разных причин прекратил свое существование.