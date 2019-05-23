События

23:34 23.05.2019

Кривонос оптимистично смотрит на создание крымского батальона

1 мин читать
Кривонос оптимистично смотрит на создание крымского батальона

Никаких препятствий для создания крымского батальона в составе Вооруженных сил Украины не существует, считает заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

"Я не вижу никаких проблем, чтобы восстановить и создать заново этот батальон и чтобы там имели возможность служить представители крымско-татарского народа и других национальностей, которые вышли с территории Республики Крым... Я думаю, что можно поднять этот вопрос уже перед новым руководством Министерства обороны и создать",- сказал Кривонос вечером в четверг в эфире телеканала ATR.

Он напомнил, что в 2014 году такой батальон (добровольческий батальон "Крым" - ИФ) был, но потом в силу разных причин прекратил свое существование.

Теги: #крым #украина #всу #батальон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:15 24.05.2019
Тимошенко: Референдум по миру с РФ недопустим

Тимошенко: Референдум по миру с РФ недопустим

00:01 24.05.2019
В Украине начался ибирательный процесс внеочередных выборов в Раду в июле

В Украине начался ибирательный процесс внеочередных выборов в Раду в июле

23:59 23.05.2019
Глава АП: Крым – Украина, и это не обсуждается

Глава АП: Крым – Украина, и это не обсуждается

23:54 23.05.2019
Глава АП Богдан: Россия – страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать

Глава АП Богдан: Россия – страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать

22:28 23.05.2019
Волкер: Существует окно возможностей для продвижения интересов Украины и США

Волкер: Существует окно возможностей для продвижения интересов Украины и США

21:02 23.05.2019
Сериал с Зеленским в роли президента Украины стал недоступен в России

Сериал с Зеленским в роли президента Украины стал недоступен в России

19:36 23.05.2019
Хомчак заявляет, что руководство ВСУ не ставило задач по проведению соцопроса среди бойцов об их отношении к переговорам с "Л/ДНР"

Хомчак заявляет, что руководство ВСУ не ставило задач по проведению соцопроса среди бойцов об их отношении к переговорам с "Л/ДНР"

18:23 23.05.2019
Боевики 6 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе на протяжении дня – штаб ООС

Боевики 6 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе на протяжении дня – штаб ООС

15:28 23.05.2019
В ОК "Север" назначили служебную проверку из-за появления распоряжения по опросу военных об отношении к НВФ

В ОК "Север" назначили служебную проверку из-за появления распоряжения по опросу военных об отношении к НВФ

12:33 23.05.2019
Зеленский ожидает внедрения западных стандартов в ВСУ

Зеленский ожидает внедрения западных стандартов в ВСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава АП Богдан: Россия – страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать

Филарет: Мы не будем выполнять три условия Томоса

Хомчак заявляет, что руководство ВСУ не ставило задач по проведению соцопроса среди бойцов об их отношении к переговорам с "Л/ДНР"

США выделили более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ

Суд продолжит 31 мая рассмотрение ходатайства защиты нардепа Онищенко о снятии его с розыска

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура Украины получила дополнительные доказательства военного присутствия РФ в Донецкой области

Полицейские Украины и Польши договорились о создании рабочей группы для борьбы с транснациональной преступностью

Facebook за полгода удалил более 3 млрд "фейковых" аккаунтов

В Харькове сообщили о минировании 25 объектов, в том числе вокзала и аэропорта

Коломойский встречался с Аваковым в день инаугурации президента Зеленского – СМИ

Бриллиант на 45 млн евро украден в парижском отеле у экс-кандидата в президенты Гвинеи

Сенат США предлагает увеличить до $300млн помощь Украине в оборонном бюджете на 2020г – посольство

Филарет: Мы не будем выполнять три условия Томоса

Нефьодов заявляет, что действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки для внеочередных выборов Рады

Зеленский в ближайшее время примет кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске, считает Кучма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА