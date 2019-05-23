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22:28 23.05.2019

Волкер: Существует окно возможностей для продвижения интересов Украины и США

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Волкер: Существует окно возможностей для продвижения интересов Украины и США

Волкер проинформировали Белый дом о впечатлениях от инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - написал Волкер в микроблоге твиттер в четверг вечером.

Как сообщалось, 20 мая в Киеве прошла инаугурация нового президента Украины Зеленского, обошедшего Петра Порошенко на втором этапе выборов со значительным перевесом голосов.

Теги: #сша #зеленский #украина #волкер
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Интерфакс-Украина
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