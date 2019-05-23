Волкер: Существует окно возможностей для продвижения интересов Украины и США

Волкер проинформировали Белый дом о впечатлениях от инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - написал Волкер в микроблоге твиттер в четверг вечером.

Как сообщалось, 20 мая в Киеве прошла инаугурация нового президента Украины Зеленского, обошедшего Петра Порошенко на втором этапе выборов со значительным перевесом голосов.