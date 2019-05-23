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21:02 23.05.2019

Сериал с Зеленским в роли президента Украины стал недоступен в России

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Сериал с Зеленским в роли президента Украины стал недоступен в России

С 22 мая в России стало невозможно посмотреть на Youtube украинский сериал "Слуга народа", где главную роль - роль украинского президента - сыграл ставший президентом Украины Владимир Зеленский. Это сделано по просьбе правообладателя.

Раньше весь сериал был доступен на Youtube в официальном канале студии "Квартал 95", снявшей этот сериал. Количество просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов. Но с 22 мая Youtube по ссылкам на все серии сообщает, что видео недоступно, причем в одной стране.

На запрос "Интерфакса" (Interfax.ru) о причинах блокировки серила для России компания "Квартал 95" не ответила.

Между тем, по информации "Ведомостей" видео было заблокировано Youtube именно по просьбе компании. Блокировка временная, скоро сериал опять будет доступен для россиян, сообщил представитель "Квартала 95" изданию.

Сериал "Слуга народа" стал самым успешным телевизионным проектом Украины осенью 2015 г., доля аудитории в день премьеры (по данным компании Nielsen) превысила 30% - говорится на сайте студии "Квартал 95". Комедийный сериал из 24 серий шел три сезона, в главных ролях снимались артисты студии "Квартал 95". Сериал купил для показа крупнейший в мире онлайн-кинотеатр Netflix.

Теги: #зеленский #россия #украина #сериал
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