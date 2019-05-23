События

20:07 23.05.2019

В Харькове сообщили о минировании 25 объектов, в том числе вокзала и аэропорта

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В Харькове сообщили о минировании 25 объектов, в том числе вокзала и аэропорта

В Харькове полиция проверяет информацию о минировании 23 торговых центров, а также аэропорта и железнодорожного вокзала.

Как информирует в четверг отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, сообщение об угрозе взрыва в 25 объектах поступило на электронную почту полиции в четверг около 17:30.

"На место происшествия выехали следственно-оперативные группы подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщили в полиции.

Теги: #минирование #тц #харьков
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