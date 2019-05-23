Коломойский встречался с Аваковым в день инаугурации президента Зеленского – СМИ

Вернувшийся в Украину бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что встречался с министром внутренних дел Арсеном Аваковым в день инаугурации президента Владимира Зеленского 21 мая, и выразил мнение, что пока рано говорить о его должности в новом составе правительства, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

Как сообщается в интервью видео-проекту "Четко интервью", которое выйдет в четверг вечером на Youtube-канале "Украинской правды" Коломойский на вопрос о мотиве этой встречи сказал: "Встреча старых друзей. Два года не виделись".

"Боевое содружество. Я с Аваковым не был знаком лично до 2014 года, пока он не стал министром внутренних дел, а я губернатором", - добавил бизнесмен.

При этом бизнесмен утверждает, что не имеет точек пересечения с Аваковым в бизнесе:

"Никогда не пересекались, не пересекаемся. Пока он при должности, скорее всего, и не будем пересекаться. У нас даже нет никаких наметок. Нет бизнес-идей, которые бы на сегодняшний день могли бы нас объединить. Даже теоретически", - сказал Коломойский.

На вопрос, имеет ли Зеленский намерение оставить Авакова на должности главы МВД, Коломойский ответил: "Новый президент не имеет отношения к этой должности. Так какие у него могут быть намерения в ту или иную сторону, если он к этой должности не имеет отношения?"

На ремарку о том, что партия "Слуга народа" может выиграть парламентские выборы или войти в коалицию и подать кандидатуру Авакова на должность министра внутренних дел, бизнесмен ответил: "Безусловно". Однако, по мнению Коломойского, говорить об этом слишком рано.

"Я думаю, что они даже не обсуждали этот вопрос. До этого еще далеко. А какая будет коалиция – никто не знает", - сказал он.

Как сообщалось, в начале мая еще до возвращения в Украину Игорь Коломойский назвал министра внутренних дел Арсена Авакова стабилизирующим фактором в стране, и выразил мнение, что тот должен остаться в новом правительстве.

"Я считаю, что это самый удачный профессиональный министр за все последние 5 лет. И наименее скандальный, практически не скандальный. И который сделал реформу, которая худо-бедно работает. Патрульная полиция у нас появилась", - сказал И.Коломойский в интервью программе журналистских расследований Bihus.Info.