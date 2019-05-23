События

19:50 23.05.2019

Филарет: Мы не будем выполнять три условия Томоса

2 мин читать
Филарет: Мы не будем выполнять три условия Томоса

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко) заявил, что не будет выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом.

В интервью телеканалу "Настоящее время" он заявил также, что сейчас идет большая борьба за уничтожение Киевского патриархата как такового.

"Томос ставит церковь почти в такую же зависимость от Константинополя, как та, в которой находится УПЦ (МП) от Москвы", - сказал иерарх.

Филарет заявил, что не будет выполнять условия Томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ-КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

"Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы - автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь … Мы не отказываемся от Томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в Томосе. Не будем выполнять", - сказал Филарет.

"Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы", - подчеркнул он.

Почетный патриарх также не видит причин для раскола церкви. "Раскола нет, есть только разный подход. Одни хотят сберечь Киевский патриархат, а другие хотят уничтожить его…. Мы хотим, чтобы Киевский патриархат в Украине для Украины существовал как патриархат, а вне, как сказано в Томосе, - митрополия", - заявил Филарет. А на вопрос: "То есть две церкви: одна для внутреннего использования, вторая – для внешнего?", сказал. "Для внутреннего – патриархат, а для внешнего – митрополия"

Он также заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание Томоса, то не согласились бы на него.

"Мы на Соборе не знали его содержание (Томоса про автокефалию). Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого Томоса, то мы не согласились бы на такой Томос", - сказал почетный патриарх ПЦУ.

Он также заявил, что одним из условий Фонара о предоставлении Томоса был отказ Филарета выдвигать свою кандидатуру в предстоятели объединенной церкви. Филарет также заявил, подписал документ с отказом от выдвижения на должность, который президент Петр Порошенко передал Варфоломею.

"Я согласился. Об этом мы говорили с президентом, с Епифанием, и на архиерейском соборе, что я отказываюсь, но после получения Томоса я буду руководить этой церковью внутри Украины. На делах он показывает, что он - предстоятель, а я - никто", - сказал Филарет.

Теги: #филарет #позиция #церковь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:22 16.05.2019
Филарет сам подписал постановление о прекращении деятельности УПЦ-КП, затем ее устав был аннулирован, разъясняют в ПЦУ

Филарет сам подписал постановление о прекращении деятельности УПЦ-КП, затем ее устав был аннулирован, разъясняют в ПЦУ

14:27 16.05.2019
Священный синод ПЦУ состоится 24 мая – митрополит Епифаний

Священный синод ПЦУ состоится 24 мая – митрополит Епифаний

17:40 15.05.2019
На Объединительном соборе не было договоренностей, что митрополит Филарет будет участвовать в управлении ПЦУ после получения Томоса - митрополит Александр

На Объединительном соборе не было договоренностей, что митрополит Филарет будет участвовать в управлении ПЦУ после получения Томоса - митрополит Александр

13:09 15.05.2019
Филарет считает, что Томос у ПЦУ не отозвут

Филарет считает, что Томос у ПЦУ не отозвут

10:45 15.05.2019
Киевский Патриархат существует, так как Киевскую епархию возглавляет действующий патриарх

Киевский Патриархат существует, так как Киевскую епархию возглавляет действующий патриарх

09:53 15.05.2019
Филарет видит причину разделения в Церкви в нарушении договоренностей митрополитом Епифанием

Филарет видит причину разделения в Церкви в нарушении договоренностей митрополитом Епифанием

09:33 15.05.2019
Филарет не приемлет название "Православная Церковь Украины", так как оно отсекает украинцев за рубежом

Филарет не приемлет название "Православная Церковь Украины", так как оно отсекает украинцев за рубежом

18:46 14.05.2019
Филарет: Будем бороться за единую поместную Украинскую православную церковь, независимую от Москвы и Константинополя

Филарет: Будем бороться за единую поместную Украинскую православную церковь, независимую от Москвы и Константинополя

15:20 14.05.2019
Раскола в ПЦУ нет - митрополит Епифаний

Раскола в ПЦУ нет - митрополит Епифаний

04:28 13.05.2019
Трамп подтвердил, что не намерен менять свою позицию по тарифам на китайские товары

Трамп подтвердил, что не намерен менять свою позицию по тарифам на китайские товары

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Хомчак заявляет, что руководство ВСУ не ставило задач по проведению соцопроса среди бойцов об их отношении к переговорам с "Л/ДНР"

США выделили более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ

Суд продолжит 31 мая рассмотрение ходатайства защиты нардепа Онищенко о снятии его с розыска

Боевики 6 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе на протяжении дня – штаб ООС

В Одесской области прошли успешные испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р" – Кривонос

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове сообщили о минировании 25 объектов, в том числе вокзала и аэропорта

Коломойский встречался с Аваковым в день инаугурации президента Зеленского – СМИ

Бриллиант на 45 млн евро украден в парижском отеле у экс-кандидата в президенты Гвинеи

Сенат США предлагает увеличить до $300млн помощь Украине в оборонном бюджете на 2020г – посольство

Хомчак заявляет, что руководство ВСУ не ставило задач по проведению соцопроса среди бойцов об их отношении к переговорам с "Л/ДНР"

Нефьодов заявляет, что действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки для внеочередных выборов Рады

Зеленский в ближайшее время примет кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске, считает Кучма

США выделили более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ

Суд продолжит 31 мая рассмотрение ходатайства защиты нардепа Онищенко о снятии его с розыска

Боевики 6 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе на протяжении дня – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА