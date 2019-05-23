Зеленский в ближайшее время примет кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске, считает Кучма

Второй президент Украины (1994-2005), бывший представитель страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма убежден, что президент Украины Владимир Зеленский осознает важность Нормандского переговорного формата и Минского процесса и вскоре назначит членов украинской делегации в ТКГ.

"Я глубоко убежден, что Президент Зеленский полностью осознает как важность Нормандского формата, так и Минского процесса. Думаю, в ближайшее время он примет соответствующие кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске" - отметил Кучма на встрече с завершающим свое пребывание в должности председателя СММ ОБСЕ Ертурулом Апаканом, сообщает пресс-секретарь второго президента Украины Дарка Олифер.