Боевики 6 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе на протяжении дня – штаб ООС

С начала суток 23 мая боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, на что подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, сообщает пресс-центр штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия… Потерь среди украинских военнослужащих нет… Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 четверга.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи н.п.Николаевка и Пески - из противотанковых ракетных комплексов; трижды у н.п.Старогнатовка и Чермалык - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-4.