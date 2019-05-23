В Одесской области прошли успешные испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р" – Кривонос

В Одесской области состоялись успешные испытания ракет с увеличенной дальностью действия "Ольха-М" и модернизированных ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р", сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

"Учитывая агрессию Российской Федерации против Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины определил задачи по разработке и серийному производству новых ракет для реактивных систем залпового огня", - цитирует Кривоноса в четверг пресс-служба СНБО Украины.

Заместитель секретаря сообщил, что во время испытаний была проведена проверка технических решений, примененных для разработки ракет и результаты поражения ими целей на максимальной дальности.

"Стрельбы завершены успешно. Испытания ракет доказали, что отечественный ОПК способен в кратчайшие сроки разрабатывать сложные образцы вооружения и военной техники для обеспечения Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Кривонос.

Ранее в четверг министр обороны Украины Степан Полторак также сообщал об успешных испытаниях ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р" в Одесской области. По словам руководителя ведомства, в связи с этим Минобороны планирует выйти на государственное испытание этих ракет с августа по октябрь 2019 года.