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16:49 23.05.2019

У Порошенко нет процессуального статуса в рамках расследования дела о возможной госизмене – директор ГБР

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У Порошенко нет процессуального статуса в рамках расследования дела о возможной госизмене – директор ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко не имеет процессуального статуса в рамках расследования уголовного производства о возможной государственной измене, которое было открыто по заявления бывшего заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

"В рамках расследования производства по возможной госизмене Порошенко при введении военного положения у Порошенко нет процессуального статуса", - сказал Труба агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Ранее, как рассказал директор ГБР, Портнов подал заявление о совершении Порошенко госизмены при введении военного положения. "Несколько дней назад было подано заявление о совершении уголовного правонарушения, мы отреагировали, внесли сведения в ЕРДР, в настоящее время проводим досудебное расследование", - добавил он.

ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (стст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Портнов сообщал, что направил в ГБР "первое заявление о преступлении", которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года. "Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - написал он.

"Допросить… П.А.Порошенко, членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины, командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и других лиц, которые могли быть причастны к соответствующим событиям", - говорится в заявлении.

Теги: #гбр #порошенко #труба
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