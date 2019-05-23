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16:32 23.05.2019

Адвокат Порошенко обратился к генпрокурору, заявляет о заведомо ложном сообщении о преступлении со стороны Крючкова

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Адвокат Порошенко обратился к генпрокурору, заявляет о заведомо ложном сообщении о преступлении со стороны Крючкова

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с требованием обеспечить соответствующую проверку и начать досудебное расследование по факту заведомо ложного сообщения о преступлении, сделанного руководителем компании "Энергомережа" Дмитрием Крючковым.

"В обращении адвокат Головань утверждает, что голословные обвинения гражданина Крючкова в адрес Петра Порошенко подпадают под действие ст.383 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за заведомо ложное сообщение о совершении преступления", - сообщается на странице партии Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Facebook в четверг.

В БПП "Солидарность" считают, что свои действия Крючков координирует с окружением новой власти. "Этот кейс является частью плана мести за национализацию ПриватБанка, когда государство должно было спасать средства десятков миллионов вкладчиков, которые могли "сгореть" в результате действий его частных владельцев", - отмечают в пресс-службе партии.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ряду статей Уголовного кодекса Украины после заявления Крючкова о правомерности действий Порошенко, других высших должностных лиц, народных депутатов и руководителей крупных предприятий. Сведения внесены в ЕРДР по результатам личного приема Крючкова руководителем САП Назаром Холодницким.

Теги: #адвокат #гпу #порошенко
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