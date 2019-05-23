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15:39 23.05.2019

ГБР изучает заявление Портнова о совершении Порошенко экономического преступления

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ГБР изучает заявление Портнова о совершении Порошенко экономического преступления

 Государственное бюро расследований (ГБР) изучает заявление бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении экономического преступления пятым президентом Петром Порошенко, сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Сегодня к нам обратился Портнов, он подал заявление о совершении уголовного правонарушения бывшим президентом Украины. Это заявление принято, мы рассматриваем, изучаем его будет принято законное решение", - сказал Труба журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, в данном заявлении речь идёт о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской кузней".

По этому заявлению, как отметил Труба, пока не приняты никакие решения.

Ранее, как рассказал директор ГБР, Портнов подал заявление о совершении Порошенко госизмены при введении военного положения. "Несколько дней назад было подано заявление о совершении уголовного правонарушения, мы отреагировали, внесли сведения в ЕРДР, в настоящее время проводим досудебное расследование", - добавил он.

"После инаугурации бывший президент стал субъектом уголовных расследований, которые проводит ГБР", - констатировал директор Госбюро.

Ранее Портнов сообщил, что зарегистрировал в ГБР еще одно заявление относительно Порошенко. "Утром зарегистрировали в Государственном бюро расследовании заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через оффшорные сделки. В течение нескольких недель ждём от ГБР ходатайство в суд об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества", - написал Портнов в Telegram-канале.

Теги: #гбр #порошенко #портнов
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