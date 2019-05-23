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15:28 23.05.2019

В ОК "Север" назначили служебную проверку из-за появления распоряжения по опросу военных об отношении к НВФ

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В ОК "Север" назначили служебную проверку из-за появления распоряжения по опросу военных об отношении к НВФ

Оперативное командование (ОК) "Север" заявило о назначении служебной проверки в связи с получением распоряжения по опросу военнослужащих об их отношении к незаконным вооруженным формированиям (НВФ), указав, что этот документ утратил юридическую силу и отменен.

"Что касается информации, распространенной в СМИ и социальных сетях об опросе по отношению военнослужащих к незаконным вооруженным формированиям, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Указанная в документе информация была целью создания прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных сил Украины и воплощения предупредительных мер на будущее по защите гражданского населения", - говорится в сообщении на странице ОК "Север" в Фейсбуке.

В командовании пояснили, что документ сейчас утратил юридическую силу и отменен. В нем "допущено искажение информации, которая должна быть направлена на всех граждан Украины без исключения и не должна содержать привлечение военнослужащих".

По данному поводу в ОК "Север" назначена служебная проверка.

"Военнослужащие Вооруженных сил Украины не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях", - напомнили в ОК "Север".

Ранее журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке прокомментировал появившийся на сайте фонда "Повернись живим" фрагмент распоряжения (телеграммы), согласно которому от командиров воинских частей требуется "организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих относительно возможных переговоров с ДНР/ЛНР и в период до 16.00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного".

Согласно документу, контроль за выполнением этих требований возлагался на начальника управления морально-психологического обеспечения – заместителя командующего войск ОК "Север" по морально-психологическому обеспечению.

По словам Бутусова, новоназначенный начальник Генерального штаба Руслан Хомчак отменил это распоряжение.

По данным фонда "Повернись живим", этот документ поступил в воинские части 23 мая.

Теги: #всу #опрос #армия #нвф
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