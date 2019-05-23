Кличко поручил проверить объем и стоимость работ по строительству пешеходно-велосипедного моста через Владимирскую горку

Киевский мэр Виталий Кличко поручил направить акты выполненных работ по строительству пешеходно-велосипедного моста через Владимирскую горку в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проверки объема и стоимости работ, сообщила пресс-служба городского головы.

"Я уже поручил направить акты в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, чтобы проверить объем работ и расценки на них. После этого мы обратимся в Контрольно-ревизионное управление, чтобы там тоже проверили стоимость выполненных на объектах работ. Результаты проверок будут обнародованы", – сообщил Кличко в Facebook.

По его словам, стоимость объекта на данный момент составляет около 400 млн грн, в том числе 275 млн грн – стоимость самого моста, 90 млн грн – расходы на строительство фонтана, инженерных сетей и благоустройство территории, 55 млн грн – стоимость подпорных стен.

Как сообщалось, по данным КГГА, длина моста составит примерно 210 м, ширина – от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок. Мостовой переход будет построен из бетона, железа и стекла. Мост планируется открыть ко Дню Киева.