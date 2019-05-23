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11:38 23.05.2019

В Украине жесткие санкции за нарушения правил ввоза авто на еврономерах вступят в силу 22 августа

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В Украине жесткие санкции за нарушения правил ввоза авто на еврономерах вступят в силу 22 августа

 Введение жестких санкций за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией отсрочены до 22 августа с 22 мая, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).

"Таким образом, владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное время на таможенное оформление своих автомобилей без усиленных штрафных санкций. С 22 августа вступают в действие новые санкции", – отмечается на сайте ГФС.

Как напомнило ведомство, после вступления ужесточенных норм в силу штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составит 85 тыс. грн. При превышении срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тыс. грн или конфискация.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза – за нарушение его от 20 до 30 суток сумма штрафа составит 85 тыс. грн. За нарушение срока более чем в 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто - 170 тыс. грн или конфискация, пояснили в ГФС.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого автомобиля в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

Как сообщалось, на прошлой неделе Верховная Рада отсрочила введение штрафных санкций для владельцев автомобилей на иностранной регистрации, продлив период их растаможивания без штрафов до 21 августа текущего года.

Теги: #еврономера #санкции #украина
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