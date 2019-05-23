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11:01 23.05.2019

Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой гостайны - Представительство ЕС в Украине

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Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой гостайны - Представительство ЕС в Украине

 В Представительстве Евросоюза в Украине считают, что функции Службы безопасности Украины должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.

"Если Служба безопасности Украины хочет усилить сотрудничество с международными партнерами, очень важно повысить уровень доверия на международном уровне и внутри страны", - сказала заместитель главы Представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн в ходе шестой встречи парламентско-гражданской платформы в четверг в Киеве.

Она отметила, что отсутствие реформ в СБУ препятствует укреплению доверия и дальнейшей интеграции Украины в западные страны, в связи с чем реформу спецслужбы, по ее мнению, необходимо реализовывать в кратчайшие сроки.

"Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны. В то же время, СБУ должна лишиться функций в сфере экономической и организованной преступности", - констатировала замглавы Представительства ЕС.

Кроме того, она выразила надежду, что новый президент и будущий состав Верховной Рады продолжат реформирование судебного и правоохранительного сектора, которое проводилось в последние годы. В частности, по ее словам, необходимо усовершенствовать систему отбора судей и введение эффективных критериев оценки их добропорядочности.

Кроме того, Вайдеманн отметила, что полноценное реформирование должно коснуться и органов прокуратуры.

Среди прочего, она надеется, что новый президент Украины продолжит следовать европейской и евроатлантической интеграции.

Теги: #ес #сбу #реформы
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