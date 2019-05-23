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10:20 23.05.2019

Хомчак: После Иловайской трагедии я должен сделать все возможное, чтобы в армии перестали гибнуть люди

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Хомчак: После Иловайской трагедии я должен сделать все возможное, чтобы в армии перестали гибнуть люди

Новоназначенный начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявляет, что мог погибнуть при выходе из Иловайского котла в августе 2014 года и теперь чувствует личную обязанность реформировать армию так, чтобы предотвратить гибель людей.

"Я жалею об одном: что во время выхода из Иловайска погибло столько людей. Я тоже мог погибнуть. Чтобы обо мне черное не говорили, я выходил вместе с теми людьми, с теми бойцами добровольческих батальонов, и я остался жив. И если Бог мне жизнь сберег, то я должен положить свою жизнь для того, чтобы изменить все в армии, что можно, чтобы люди не гибли", - сказал Хомчак журналистам в четверг.

Он отметил, что "сегодня в моих приоритетах – это человек". "Потому что во всех стандартах НАТО первым проходит отношение к человеку, а вокруг этого человека тогда уже – все остальные стандарты обосновываются", - подчеркнул Хомчак.

Как сообщалось, 29 августа 2014 года вблизи г.Иловайск (Донецкая обл.) российские военнослужащие расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками, которые выходили из окруженного города по так называемому "зеленому коридору". При указанных событиях, по информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен. Кроме того, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.

По мнению экспертов, Иловайская трагедия забрала наибольшее количество жизней защитников Украины в короткий промежуток времени.

Теги: #всу #генштаб #хомчак #иловайск
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