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10:17 23.05.2019

Реформирование Генштаба продолжится на принципах, заложенных сотрудничеством с НАТО - Хомчак

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Реформирование Генштаба продолжится на принципах, заложенных сотрудничеством с НАТО - Хомчак

 Новоназначенный начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявляет, что реформирование Генштаба уже ведется и будет продолжаться на принципах, заложенных сотрудничеством с Североатлантическим Альянсом.

"Реформирование Генерального штаба уже началось. Оно началось с того момента, как Украина заявила, что она идет по курсу, направленному на запад, в европейское содружество, и с дальнейшим вступлением, возможно, в НАТО или с сотрудничеством с НАТО. Поэтому однозначно, что мы в том направлении будем работать", - сказал Хомчак журналистам в четверг.

"Работа с стратегическими советниками в Министерстве обороны, в Вооруженных силах организована, она идет, поэтому мы отклоняться от той работы не будем", - добавил он.

Теги: #генштаб #хомчак #реформы #нато
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