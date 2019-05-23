САП обжаловал размеры залогов подозреваемым в деле Аллерова

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) обжаловали меры пресечения подозреваемых по делу об обмене квартир Национальной гвардии Украины, известному, как "дело Аллерова" - экс-командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова.

На странице САП в Facebook отмечается, что 17 мая следственный судья Соломенского райсуда Киева отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о применении в отношении подозреваемых по делу - директора строительной компании и оценщика - меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн и 7 млн грн. Следственный судья применил к подозреваемым меры пресечения в виде залога в размере 2 млн и 1,5 млн грн соответственно.

"Не соглашаясь с принятым решением, прокуроры обжаловали вышеупомянутые меры пресечения в Киевском апелляционным суде. Основанием для обжалования решения суда первой инстанции стало частности то, что размер залога, примененного к директору строительной компании, явно не соответствует его материальному положению, поскольку стоимость только одного принадлежащего ему автомобиля составляет примерно 10 млн грн", - говорится в сообщении.

Рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на решение Соломенского райсуда Киева об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении директора строительной компании состоится 24 мая 2019 в 09:30 в помещении Киевского апелляционного суда по адресу: г. Киев, ул.Соломенская, 2А, сообщили в САП.