25-летний чех с арбалетом и самодельным ножом пытался въехать в Украину – Госпогранслужба

В автомобиле, следовавшем во вторник на въезд в Украину через пункт пропуска "Ужгород" под управлением 25-летнего гражданина Чехии, пограничники совместно с таможенниками пресекли попытку провоза через госграницу запрещенных предметов – арбалета, болтов к нему, а также самодельного ножа с лезвием длинной 27 см.

"Во время осуществления пограничного контроля легкового автомобиля "Skoda" чешской регистрации правоохранители заметили в багажном отсеке предметы, похожие на холодное оружие. Транспортное средство направили на углубленную проверку, в ходе которой обнаружили арбалет, стрелы к нему и нож с лезвием длиной 27 см", - сообщили в среду в пресс-службе Госпогранслужбе Украины.

В информации отмечается, что обнаруженные предметы были изъяты сотрудниками таможни и будут направлены на экспертизу. По данному факту уведомлены компетентные правоохранительные органы.