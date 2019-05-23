Харьковский исполком опять переутвердил тарифы на проезд в горэлектротранспорте

Исполком Харьковского городского совета на заседании в среду вновь принял решение об установлении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах в размере 6 грн за поездку и в метро - в размере 8 грн за поездку.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в отличие от предыдущих решений принятый в среду документ устанавливает стоимость проезда как для физических, так и для юридических лиц. "В принимавшемся решении... не шла о субъектах хозяйствования. В предлагаемом сегодня решении предлагается установить тариф для юридических лиц, то есть субъектов хозяйствования", - сказал в ходе заседания заместитель городского головы Харькова Михаил Фатеев.

По окончании заседания он пояснил, что с просьбой установить тариф для юридических лиц обратились коммунальные предприятия, осуществляющие перевозки в горэлектротранспорта. "К нам, к мэру обратились коммунальные предприятия, Харьковский метрополитен и предприятия наземного электрического транспорта, с просьбой установить тарифы для продажи платежных средств юридическим лицам. То есть предприятиям, субъектам хозяйствования. Был подготовлен проект решения, в котором в том числе утверждался тариф для продажи платежных документов (проездных), юридическим лицам", - сказал Фатеев.

По его словам, новое решение о тарифах на проезд в горэлектротранспорте, в отличие от предыдущих, является регуляторным актом, поэтому ранее городские власти обнародовали его анализ регуляторного влияния.

Начиная с февраля, исполком Харьковского горсовета в третий раз устанавливает стоимость проезда в трамваях и троллейбусах в размере 6 грн за поездку и в метро - в размере 8 грн за поездку.

19 февраля Харьковский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении исков ХАЦ и И.Черняка и приостановил действие решения исполкома горсовета о повышении стоимости проезда в горэлектротранспорте на время рассмотрения исков. Однако горэлектротранспорт продолжает перевозить пассажиров по повышенной цене: трамваи и троллейбусы по 6 грн (вместо 4 грн), а метро - по 8 грн (вместо 5 грн).

По факту невыполнения горсоветом определений окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах начато уголовное производство по ч. 2 ст. 382 (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами) УК Украины.

Утром 20 февраля исполком горсовета принял решения о стоимости проезда в горэлектротранспорте в новой редакции. По мнению чиновников мэрии, на эти документы решения, принятые ранее окружным административным судом, не распространяются.

27 февраля Харьковский горсовет большинством голосов на очередной сессии поддержал принятые исполкомом решения об установлении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах на уровне 6 грн, а в метро - на уровне 8 грн.

25 марта Второй апелляционный административный суд отклонил апелляции, поданные исполкомом Харьковского горсовета, КП "Харьковский метрополитен" и коммунальными предприятиями, осуществляющими перевозки в наземном горэлектротранспорте, на решения суда первой инстанции о приостановлении повышения тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах до рассмотрения исков по сути.

4 апреля на официальном сайте Харьковского горсовета были обнародованы проекты решений исполкома об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа в трамваях, троллейбусах и метро, а также анализ регуляторного влияния обоих документов. Проектами решений предлагается установить стоимость проезда в трамваях и троллейбусах в размере 6 грн за поездку, а в метро - 8 грн. В анализе регуляторного влияния указано, что действующие тарифы (4 грн в трамваях и троллейбусах и 5 грн в метро) "не возмещают экономически обоснованные расходы предприятий по предоставлению услуг и не обеспечивают доходы, необходимые для бесперебойной, безаварийной перевозки пассажиров".