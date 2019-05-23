Кабмин создал Военно-юридический институт на базе аналогичного факультета университета им.Ярослава Мудрого
Кабинет министров Украины создал Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Институт был создан путем реорганизации военно-юридического факультета Национального юридического университета им.Ярослава Мудрого.
Студенты, которые учились на факультете, продолжают обучение в новосозданном Институте.