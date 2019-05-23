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05:53 23.05.2019

Кабмин создал Военно-юридический институт на базе аналогичного факультета университета им.Ярослава Мудрого

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Кабмин создал Военно-юридический институт на базе аналогичного факультета университета им.Ярослава Мудрого

 Кабинет министров Украины создал Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

      Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

      Институт был создан путем реорганизации военно-юридического факультета Национального юридического университета им.Ярослава Мудрого.

      Студенты, которые учились на факультете, продолжают обучение в новосозданном Институте.

Теги: #украина #институт #создание #кабмин
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