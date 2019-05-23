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04:45 23.05.2019

Суд Нью-Йорка вынес решение против Трампа по предоставлению финансовых документов из Deutsche Bank и Capital One демократам

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Федеральный суд в Нью-Йорке в среду постановил, что Deutsche Bank и Capital One могут предоставить финансовые отчеты президента Дональда Трампа для ознакомления демократам Палаты представителей США, сообщает The Hill.

Судья Эдгардо Рамос в среду поддержал демократов Конгресса и разрешил им направить повестки в банки Deutsche Bank и Capital One с требованием предоставить финансовые документы Трампа.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп, члены его семьи и представители его бизнеса подали федеральный иск против Deutsche Bank и Capital One, чтобы помешать им передать документы в ответ на повестки, выданные председателем комитета по финансам США Максин Уотерс и главой комитета по разведке Палаты представителей США Адамом Шиффом.

Они просили признать, что повестки Конгресса недействительны и не могут быть исполнены.

Кроме того, они просили суд запретить Deutsche Bank и Capital One "раскрывать, доставлять или предоставлять запрашиваемую информацию или иным образом выполнять повестки в суд".

Шифф назвал решение суда еще одной "громкой победой".

В свою очередь, адвокаты Трампа пообещали обжаловать любое решение не в их пользу.

Данное решение суда уже стало вторым не в пользу президента США за эту неделю.

Ранее судья Амит Мейта постановил, что группа законодателей под руководством председателя надзорного комитета Палаты представителей Элайджа Каммингса имела веские причины для запроса финансовых отчетов президента от бухгалтерской фирмы Mazars, хотя они и предшествовали его вступлению в должность.

Глава надзорного комитета палаты представителей Каммингс в апреле направил повестку налоговой фирме Mazars, которая готовила налоговые декларации для Трампа на протяжении примерно десяти лет.

По словам демократов, они потребовали предоставить финансовые отчеты Трампа, чтобы определить, есть ли у него какие-либо конфликты интересов и могут ли иностранцы оказывать влияние на него.

Теги: #сша #финансы #трамп #суд
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