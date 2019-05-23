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03:26 23.05.2019

Пентагон представит планы по отправке на Ближний Восток до 10 тыс. американских военных

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Министерство обороны США готовится ознакомить Белый дом с планами по отправке на Ближний Восток до 10 тыс. военных для усиления защиты от потенциальных иранских угроз, сообщает Associated Press.

По данным собеседников агентства, планы Пентагона будут представлены на встрече в четверг утром.

Источники уточнили, что никакого конкретного решения еще не принято и нет ясности относительно того, одобрит ли администрация президента предложения Минобороны.

По их словам, обсуждения также будут включать вопрос о размещении дополнительных ЗРК Patriot, а также увеличении числа кораблей в Персидском заливе.

В последние недели отношения между Ираном и США обострились. Тегеран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять ряд обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 году.

В свою очередь президент США Трамп на прошлой неделе пригрозил расправиться с Ираном, если он будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.

"Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в твиттере.

Однако позднее Трамп отмечал, что он против войны с Ираном, но при этом не может допустить, чтобы Иран создал и располагал ядерным оружием.

В середине мая ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ. Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефти не произошло.

Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Еще два танкера принадлежат Саудовской Аравии.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение для судов о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих судов и военных кораблей в регионе.

Теги: #ближвосток #сша #планы #пентагон
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