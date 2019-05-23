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01:19 23.05.2019

Под Запорожьем ликвидирован нелегальный "реабилитационный центр", в котором удерживалось около 80 человек - полиция

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В Запорожской области около 80 человек, среди которых пенсионеры, а также алко- и наркозависимые лица насильно удерживались в незаконном реабилитационном центре, к ним применялось психологическое и физическое воздействие, сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

По данным пресс-службы, 22 мая сотрудники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, детективы Следственного управления облуправления Нацполиции и другие правоохранительные ведомства разоблачили деятельность незаконного реабилитационного центра. Правоохранители провели ряд одновременных обысков в арендованных частных домах, расположенных в Запорожском районе Запорожской области, где незаконно и против воли удерживалось около 80 человек разного возраста.

Следствием установлено, что центр не являлся  лечебным учреждением, люди, содержащиеся там, не получали надлежащего медицинского наблюдения и лечения, а также находились в антисанитарных условиях и без полноценного питания. "Каждый дом был огражден большим забором, оборудован сигнализацией, на окнах-решетки, ключи от входной двери находились исключительно у охранников. Люди, проходившие "реабилитацию", не имели права покидать территорию. За любые проступки к ним применяли меры физического и психологического воздействия,  сообщает полиция.

По данным следствия, в большинстве случаев инициаторами "лечения" становились родственники удерживаемых граждан. За содержание близкого человека они ежемесячно перечисляли на банковские карточки организаторов "центра" 8 тыс грн. Расценки за содержание  пожилых людей были выше - 10-12 тыс грн/мес.

В причастности к  преступлению  подозреваются женщина 1983 г.р., а также двое мужчин 1987 и 1985 г.р. На данный момент они задержаны. Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Следственные действия продолжаются.

Теги: #реабилитация #украина #полиция #запорожье
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