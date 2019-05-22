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23:49 22.05.2019

Лидер британской Палаты общин уходит в отставку из-за проблем с Brexit

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Лидер британской Палаты общин уходит в отставку из-за проблем с Brexit

Лидер палаты общин Великобритании Андреа Лидсом в среду сообщила, что покидает свой пост из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по поводу Brexit.

"С великим сожалением и тяжелым сердцем я решила покинуть правительство", - написала Лидсом в Twitter.

Лидер палаты общин - должность в британском правительстве. Занимающий ее человек курирует отношения кабинета министров с парламентом.

Лидсом в заявлении об отставке подчеркнула, что до сих пор оставалась в британском правительстве, чтобы "формировать Brexit, и бороться за него". Однако, она больше не считает, что подход правительства позволит реализовать итоги референдума по Brexit, на котором большинство британцев высказались за выход из ЕС.

Лидсом подчеркнула, что новое предложение Мэй по Brexit не предполагает, что Великобритания после выхода из ЕС станет совершенно независимым государством. Также она высказалась против второго референдума по Brexit, уступки, на которую готова пойти Мэй, чтобы заручиться поддержкой в парламенте.

Лидером палаты общин Лидсом была с 2017 года, до этого она занимала пост министра по окружающей среде.

Председатель Лейбористской партии Иен Лэйвери заявил, что "власть премьер-министра подбита и время у нее на исходе".

"Во имя страны Тереза Мэй должна уйти, а нам необходимы немедленные всеобщие выборы", - приводит слова Лэйвери телеканал Sky News.

Во вторник Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, по которому должен проголосовать британский парламент. В частности, Мэй предложила депутатам провести голосование о повторном референдуме по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС и заверила в том, что правительство будет искать альтернативу критикуемому "страховочному плану по ирландской границе".

Новое предложение сразу вызвало негативную реакцию как среди лейбористов, так и среди консерваторов, поддерживающих радикальный Brexit.

 

Теги: #великобритания #отставка #кабинет
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